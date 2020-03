Rio das Ostras - Na última terça-feira, foi realizada em Rio das Ostras, mais uma reunião do Conselho Municipal de Saúde. O encontro aconteceu no auditório do Sindicato dos Servidores de Rio das Ostras (Sindserv-RO), em Nova Aliança. A reunião, aberta à população, contou com a presença dos Conselheiros Municipais de Saúde e de representantes das Associações de Moradores da Cidade.



Durante o encontro, foram debatidos, entre outros temas, o informativo sobre Regulação, a apresentação do Planejamento em Saúde e a definição da Comissão para Estudo e Atualização do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde.



Para a secretaria de Saúde de Rio das Ostras, Jane Blanco, é necessário realizar, todos os meses, a reunião do órgão com os 24 Conselheiros Municipais. “O Conselho Municipal de Saúde é fundamental para qualquer cidade. Para ter o Fundo Municipal de Saúde é preciso ter o Conselho. Ele representa o controle social e fiscaliza tudo o que foi realizado na área”, esclarece a secretária.



“Estamos exercendo o controle social, sempre para buscar soluções. Somos uma representação paritária. Temos representantes do governo municipal, funcionários e usuários do Sistema Único de Saúde. Estamos discutindo os rumos da Saúde na Cidade. Necessitamos da participação de toda a população”, completa o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Wilson da Silva Filho.