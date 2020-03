SAAE esclarece dúvidas sobre Estação de Tratamento de Esgoto da ZEN

Rio das Ostras - Após rumores de que a Estação de Tratamento de Esgoto da ZEN – Zona Especial de Negócios estaria com vazamento de chorume no último fim de semana, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Rio das Ostras esclarece que a ETE – ZEN não foi interditada.



De acordo com o presidente do SAAE, Alexandre Beleza, Rio das Ostras recebeu no último domingo, dia 8, a visita da equipe do Instituto Estadual do Ambiente – Inea na ETE – ZEN, que solicitou adequações nos procedimentos relativos a execução da obra de reforma que está sendo realizada na Estação de Tratamento de Esgoto.



“Não há vazamento de chorume na área onde está inserida a ETE ZEN, ou mesmo, qualquer vazamento proveniente das estruturas que compõem a Estação. Os profissionais que atuam em sua operação são escolhidos por meio de processo seletivo e devidamente treinados”, esclarece o presidente da Autarquia Municipal.



Ainda segundo Alexandre Beleza, é importante ressaltar que a ETE – ZEN foi construída no ano de 2007 e que há mais de 10 anos foi negligenciada pelas gestões passadas, com o sucateamento de componentes de sua estrutura. Sendo assim, foi realizada pela atual gestão a contratação de empresa especializada para sua completa recuperação e atendimento das exigências e condicionantes legais.



O SAAE de Rio das Ostras já está tomando todas as medidas necessárias de adequação da Estação de Tratamento de Esgoto, não havendo qualquer prejuízo ao funcionamento das empresas localizadas na ZEN.