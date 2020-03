Torneio de Capoeira acontece no fim de semana no Ginásio Benedito Zarour

Rio das Ostras - No próximo final de semana, dias 14 e 15, Rio das Ostras sedia o torneio Jogos de Verão Abadá Capoeira. A competição acontece no sábado, a partir das 12h, no Ginásio Poliesportivo Benedito Zarour, em Jardim Marilea. No domingo, as atividades ocorrem no Mirante da Baleia, em Costazul, a partir das 9h, com aulão de encerramento e premiação.Segundo os organizadores, Abada Capoeira é uma referência na arte da capoeira e cultura brasileira no mundo, estando presente em mais de 70 países e em todo território nacional.Toda a programação pode ser conferida na página do Facebook, no endereço https://www.facebook.com/jogosdeveraoabada/ Especialistas apontam vários benefícios aos praticantes da capoeira como redução do estresse e da ansiedade, ganho de força corporal e flexibilidade, melhora da autoestima, promoção da interação social, aumento do condicionamento cardiovascular, entre outras.