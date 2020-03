Prefeitura incentiva cursos à distância da Universidade Aberta do Brasil

Rio das Ostras - O Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) – Polo Rio das Ostras está oferecendo, por meio do Centro de Qualificação Profissional da Prefeitura de Rio das Ostras, cursos à distância de Educação Superior.O programa busca ampliar e interiorizar a oferta de cursos e programas de Educação Superior, por meio da Educação à Distância. A prioridade é disponibilizar formação inicial a professores em efetivo exercício na Educação Básica Pública, porém ainda sem Graduação, além de Formação Continuada para aqueles já graduados. Também pretende ofertar cursos a dirigentes, gestores e outros profissionais da Educação Básica da Rede Pública.Outro objetivo do programa é reduzir as desigualdades na oferta de Ensino Superior e desenvolver um amplo sistema nacional de Educação Superior à Distância. Há polos de apoio para o desenvolvimento de atividades pedagógicas presenciais, em que os alunos entram em contato com tutores e professores e têm acesso a biblioteca e laboratórios de Informática, Biologia, Química e Física.Uma das propostas da Universidade Aberta do Brasil (UAB) é formar professores e outros profissionais de Educação nas áreas da diversidade.O objetivo é a disseminação e o desenvolvimento de metodologias educacionais de inserção dos temas de áreas como Educação de Jovens e Adultos, Educação Ambiental, Educação Patrimonial, Educação para os Direitos Humanos, Educação das Relações Étnico-Raciais, de gênero e orientação sexual e temas da Atualidade no cotidiano das práticas das Redes de Ensino Pública e Privada de Educação Básica no BrasilOs interessados devem se informar por meio do e-mail polouabriodasostras@gmail.com ou pelo telefone (22) 2760-3367. Também é possível obter mais informações por meio do link www.riodasostras.rj.gov.br/pesquisa-uab A Universidade Aberta do Brasil (UAB) tem sua sede, por meio do Centro de Qualificação Profissional da Prefeitura, localizada na Zona Especial de Negócios (ZEN).