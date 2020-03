Excursões também estão suspensas em Rio das Ostras

Rio das Ostras - Antes mesmo do Detro – Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – publicar uma portaria na última terça-feira, a Prefeitura de Rio das Ostras decretou a suspensão das autorizações de ingresso para grupos de excursão no Município.



O Decreto 2475/2020 foi publicado na segunda-feira, 16, na edição nº 1146 do Jornal Oficial de Rio das Ostras, e em seu artigo 12, suspende até 28 de março a entrada de ônibus de turismo na Cidade.



Esta atitude faz parte do plano municipal de enfrentamento contra o novo Coronavírus – Covid 19, para minimizar o tráfego de pessoas entre os municípios.



Feiras livres e oficinas suspensas – O mesmo Decreto Municipal também suspende a realização das feiras livres de Rio das Ostras. Somente ficaram funcionando, até segunda ordem, a Praça do Artesão e a Feirinha na Av.Amazonas, no Centro, e a Feirinha da Praça Jaime Rodrigues Villar, no Jardim Mariléa, que acontecem sempre aos sábado e domingos, das 18h às 22h.



As primeiras Oficinas SEI do Sebrae para Microempreendedores Individuais marcadas para acontecer em Rio das Ostras nos dias 30 e 31 de março também estão suspensas. Por enquanto estão confirmadas as aulas de 6 e 7 de abril, da oficina SEI Administrar, que está com inscrições gratuitas abertas até dia 27 de março, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, de segunda à sexta, das 9h às 17h.



Cada CNPJ tem direito a duas vagas, e os interessados devem comparecer munidos de seu comprovante de residência, Identidade, CPF e CNPJ.