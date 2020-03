Praias de Rio das Ostras recebem faixas de alerta para conscientização da população

O mundo vive uma pandemia com o novo coronavírus (Covid-19) e muitas pessoas ainda não se conscientizaram sobre a importância de achatar o pico da transmissão. A Administração Municipal vem tomando medidas para conter o avanço da doença no Município.



Na última sexta e sábado, a Defesa Civil e a Guarda Civil Municipal de Rio das Ostras instalaram 23 faixas de alerta e combate ao coronavírus nas praias da Cidade.



As praias e alguns pontos do Município que receberam as faixas são: Praia de Mar do Norte, Praiamar, Lagoa do Iriry, Praia de Costazul, Praça da Baleia, Praia do Centro, Praia Extensão do Bosque, Praia da Tartaruga e Praia do Abricó.



A medida visa trazer mais consciência à população da importância de obedecer às recomendações dos governantes e manter o isolamento social.