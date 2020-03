Escolas e unidades culturais de Rio das Ostras são higienizadas para garantir saúde da população

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras está fazendo a sua parte na prevenção ao contágio com o coronavírus (Covid-19) com a adoção de medidas como a suspensão das aulas na Rede Municipal de Ensino e o fechamento ao público do Teatro Popular, Biblioteca e outros espaços culturais. Esses prédios estão sendo agora higienizados, seguindo os protocolos internacionais de saúde.



Com a limpeza de todos os ambientes de cada escola, sem esquecer corrimões, maçanetas de porta e mobiliários, a Secretaria de Educação está garantindo a segurança de alunos, professores e funcionários no retorno às aulas. A data prevista, segundo o primeiro decreto municipal, é 30 de março, mas, de acordo com o avanço da pandemia de coronavírus, poderá ser adiada.



A Fundação Rio das Ostras de Cultura também está fazendo uma ampla higienização de todas as suas unidades: sede administrativa, Teatro Popular, Biblioteca Pública, Casa de Cultura Bento Costa Júnior, Museu de Sítio Arqueológico Sambaqui da Tarioba, Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro, Fundição Escola de Artes e Ofícios; e, em Rocha Leão, Praça do Trem e Centro Ferroviário de Cultura Guilherme Nogueira.



Todos esses espaços possuem uma grande movimentação de pessoas, por isso precisam estar limpos para garantir a saúde da população.