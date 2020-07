Secretaria de Segurança Pública de Rio das Ostras recebe GM do Rio de Janeiro

Rio das Ostras - Rio das Ostras trabalha para que a Guarda Civil Municipal (GCM) esteja cada vez mais preparada para atender todos os tipos de chamados da população. Para isso, tem trocado experiências com guardas bem-sucedidas do Estado. Nesta segunda-feira, dia 20, Rio das Ostras recebeu a visita técnica da Guarda Municipal do Rio de Janeiro para possível convênio na academia de ensino da GM Rio.



O encontro aconteceu na própria Secretaria de Segurança Pública de Rio das Ostras, no Loteamento Atlântica, e participaram da reunião o secretário de Segurança Pública, Sergio Lorenzi, o subsecretário, Carlos Renato Bersot, o inspetor geral, Evandro da Silva Carvalho, o diretor do Grupamento de Operações Especiais, Luiz Claudio de Abreu, o GCM Alexandre Guedes, que pertence ao Grupamento de Operações Especiais (GOE), o corregedor, Anderson Almeida, e os Subinspetores do Rio de Janeiro, Abrantes e Alves.



O intercâmbio entre as guardas traz resultados positivos como capacitações e ainda gera conhecimento na troca das experiências, o que resulta em uma GCM mais preparada nas ruas.



A Guarda Municipal do Rio de Janeiro, considerada a maior no país, trabalha desarmada e é referência em ações operacionais. Foi criada em 1993 para proteger o cidadão e atuar nas mais diversas circunstâncias: no ordenamento urbano, na fiscalização do trânsito e das posturas municipais, na preservação de bens, serviços e instalações e no apoio às ações de Segurança Pública.



Com toda essa experiência e sucesso nas ações, a integração entre a Guarda Civil Municipal de Rio das Ostras e a GM do Rio de Janeiro resulta em aprendizados.