Centro de Defesa Ambiental realiza ações em Rio das Ostras

Rio das Ostras - Os servidores lotados no Centro de Defesa Ambiental (CDA), da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Rio das Ostras, cuidam da natureza e do patrimônio do Município.



As equipes do CDA realizam a vigilância e a fiscalização das áreas ambientais, e também atuam na coordenação e orientação na vigilância das florestas, da fauna aquática e silvestre, e das unidades de conservação do Município.



Em conjunto com o Corpo de Bombeiros do Estado, os servidores do Centro de Defesa Ambiental também desempenham atividades de prevenção e de controle florestais, além de serviços de guarda-vidas nas praias, rios e lagoas.



PARCERIAS - A Guarda Ambiental também pode formalizar parcerias com a Unidade de Policiamento Ambiental – UPAM, Capitania dos Portos e com outros órgãos competentes na área de Meio Ambiente, além de fazer a coordenação de equipes, com o objetivo de fiscalizar a exploração da fauna, do desmatamento, da caça e do comércio de espécies e produtos.



É importante destacar que os Guardas Ambientais somente lavra auto de infração em casos de irregularidade flagrante.



Para informações, o CDA de Rio das Ostras disponibiliza os telefones (22) 2764-2025 / 2771-6421.