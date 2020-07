Rio das Ostras comemora integração entre as forças de segurança municipal e estadual

Rio das Ostras - Neste mês de julho, Rio das Ostras comemorou dois anos que o convênio do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) foi firmado. Desde essa época, a população pôde notar o maior número de policias nas ruas do Município, transmitindo maior sensação de segurança.



O convênio possibilita que 16 policiais militares possam atuar diariamente no Município, de forma voluntária, nos seus dias de folga e receber gratificações por conta da sua inscrição. Doze Guardas Civis Municipais também trabalham em conjunto com os policiais militares, formando guarnições de 28 agentes, que operam nas quatro bases de Segurança instaladas em Costazul/Centro, Cantagalo, Mar do Norte e Rocha Leão. Os plantões são de 12 horas diurnas e 12 horas noturnas, ou seja, 24h de policiamento ostensivo com viaturas por toda a Cidade.



Desde o começo do ano, de janeiro até a última quinta-feira, dia 23, foram registradas 186 ocorrências como prisões, frustação de furtos em residências, recuperação de celulares roubados, tráfico, apreensão de veículos roubados, lesão corporal, violência doméstica e apoio aos órgãos públicos neste momento de pandemia, entre outros.



As guarnições atuam em pontos estratégicos e de acordo com a mancha criminal. As bases e as viaturas são interligadas por comunicação via rádio, o que dá agilidade ao chamado das ocorrências.



Para o coordenador do CProeis, Henrique, que assumiu o cargo recentemente, o programa vem para ajudar a diminuir os índices criminais do Município, e desde que foi implantado vem trazendo resultados positivos.



“Aliada a outras estratégias, a parceria da Polícia Militar com Prefeitura tem sido fundamental para a redução de indicadores criminais. Nossa ideia é fazer a integração do programa com a comunidade, realizar o patrulhamento preventivo e reduzir os índices criminais em toda Cidade de Rio das Ostras, incluindo as localidades de Rocha Leão, Mar do Norte e Cantagalo, onde já funcionam as bases do Proeis. Também é importante ressaltar o esforço do Governo Municipal e do Secretário de Segurança Pública em manter esse convênio, que tem dado frutos positivos, conseguindo realizar a renovação do programa até 2021”, contou Henrique.