Releituras de obras de artistas colorem escolas municipais de Rio das Ostras

Rio das Ostras - Mesmo se a data do retorno gradual das aulas presenciais na Rede Municipal de Rio das Ostras ainda não foi definida, a Prefeitura já está trabalhando para deixar as escolas em excelentes condições. Com a participação de servidores, algumas unidades de ensino também estão recebendo painéis e pinturas artísticas que criam ambientes alegres e valorizam o lúdico.



A Creche Municipal Mari Rosa Ribeiro Pinheiro – Tia Didi, por exemplo, ganhou cinco painéis e pinturas no chão. De acordo Gilma Farias, diretora da unidade, esse trabalho começou no ano passado com releituras de obras do artista plástico Ivan Cruz em parceria com a professora Mariângela Carvalho e os alunos do Programa de Correção de Fluxo da E. M. Padre José Dilson Dórea.



Em 2020, a proposta da gestão era terminar as pinturas já iniciadas. E foi com a chegada dos novos concursados que a decoração pôde ser finalizada e ainda incluiu releituras de outros artistas. “Pretendemos agora pintar um circuito para trabalhar a coordenação motora dos nossos alunos. É importante oferecer à criança um ambiente estimulador e prazeroso que favoreça o seu desenvolvimento e sua aprendizagem”, disse a diretora.



Outras unidades de ensino também têm projetos semelhantes que incluem os alunos, professores e a comunidade escolar. Em 2019, por exemplo, os estudantes do 7° ano da E. M. Vereador Pedro Moreira dos Santos colocaram a ‘mão na massa’ e pintaram a entrada da escola. A iniciativa fez parte do projeto ‘Arte Urbana’, desenvolvido pela professora Anna Rosaura Trancoso.



MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO – Para o secretário de Educação, Esporte e Lazer, Maurício Henriques, a parceria entre toda a comunidade escolar é fundamental para que o resultado seja positivo. Além dos projetos desenvolvidos pelas unidades que visam embelezá-las ainda mais, a Secretaria se preocupa em oferecer uma estrutura adequada para que estudantes e profissionais estejam em um ambiente saudável.



“Desde o início do ano, todos os prédios escolares recebem manutenção como serviços de pintura, hidráulica e elétrica, conserto de telhados, dentre outros. Equipamentos como bebedouros, ventiladores e mobiliários também foram adquiridos pela Administração Municipal e, para as unidades de Educação Infantil, foram entregues tatames e camas empilháveis”, afirmou o secretário.