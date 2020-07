Polícia prende miliciano por homicídio e ocultação de cadáver de gerente de posto de combustível

Rio das Ostras - Policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) prenderam, nesta segunda-feira (27), um miliciano pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver contra o gerente de uma multinacional petrolífera. O corpo de Wagner Franco foi encontrado em fevereiro de 2019, em Rio das Ostras. O criminoso foi capturado na comunidade do Sapê, na Taquara.



Segundo os agentes, a vítima desapareceu após sair do consultório dentário de sua esposa, no comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes. As investigações apontam que a mulher, presa em junho deste ano, planejou o crime para ser beneficiada com o valor do seguro e da indenização da morte do marido, cerca de R$ 200 mil. O miliciano teria recebido R$ 10 mil para consumar o crime.



Ainda de acordo com os agentes, contra o criminoso foi cumprindo um mandado de prisão temporária expedido pela 4ª Vara Criminal da Capital. Ele é acusado de integrar a milícia da comunidade do Terreirão.