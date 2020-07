Guarda Civil Municipal de Rio das Ostras se reúne com agentes de Duque de Caxias

Rio das Ostras - A Secretaria de Segurança Pública de Rio das Ostras tem se reunido com guardas municipais de todo Estado a fim de realizar intercâmbios, trocar experiências, trazer capacitações para os agentes e debater questões relacionadas à legislação das guardas municipais do País. Nesta segunda-feira, 27, o Município recebeu na sede da Secretaria, situada no Loteamento Atlântica, a visita de agentes da Guarda Municipal de Duque de Caxias.



Participaram da reunião o secretário de Segurança Pública, Sergio Lorenzi, o subsecretário, Carlos Renato Bersot, o inspetor geral, Evandro da Silva Carvalho, o corregedor adjunto, Luiz Carlos Iório, os GCMs Alexandre Guedes e Thiago Velasco, que pertencem ao Grupamento de Operações Especiais (GOE), o representante da Câmara Municipal, vereador Paulo Fernando Carvalho e os agentes da Guarda Municipal de Duque de Caxias, Felipe Heleno Sanches de Lima e Virgílio Dias dos Santos.



Durante o encontro, foram debatidas a possibilidade de aplicação de cursos para os agentes, a legislação que instituiu normas gerais para as guardas municipais e outros assuntos que possibilitam oferecer a população serviços cada vez melhores e com GCMs mais capacitados.