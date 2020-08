Procon Rio das Ostras autua a Cedae mais uma vez pela falta de abastecimento

Rio das Ostras - Depois de autuar e multar a Cedae em mais de R$ 40 mil, o Procon Rio das Ostras voltou a notificar a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. Dessa vez por causa da falta de abastecimento de água no Jardim Mariléa, atendendo um abaixo assinado dos moradores da localidade.

De acordo com o coordenador executivo do Procon, Rafael Macabu, essa questão do abastecimento deve ser prioridade para a população, principalmente nesse período de pandemia. “O abastecimento de água é um serviço essencial, tendo em vista que uma das maneiras de se evitar o contágio do coronavírus é lavar as mãos com água e sabão com frequência. Estamos à disposição para atender a todas as pessoas que se sintam lesadas pela falta d´água. É só entrar em contato para que o Procon Rio das Ostras possa entrar em ação na defesa do consumidor”, alertou.

As denúncias podem ser feitas por dois canais de atendimento: telefone e e-mail.

O número para contato é o (22) 2771-6581 e o endereço eletrônico de e-mail faleprocon@gmail.com. É possível também enviar pelo e-mail fotos dos estabelecimentos que não estiveram cumprindo as medidas.