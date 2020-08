Colégio Municipal Professora América Abdalla é reformado

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras continua trabalhando na reforma e manutenção das unidades escolares durante o período de pandemia. Esta semana terminou o trabalho no Colégio Municipal Professora América Abdalla, em Nova Esperança, deixando a unidade escolar de cara nova.



A equipe de manutenção da Prefeitura realizou trabalho de pequenos reparos e pintura nos três andares do colégio, que abriga 872 alunos. Com a reforma, a unidade ampliou o laboratório de informática e reativou o auditório.



Durante o período de isolamento social, o Colégio Abdalla está funcionando para entrega de material pedagógico e kits de alimentos para os alunos. A instituição atende do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos, e funciona em três turnos.



Depois da reforma, a equipe do Colégio está trabalhando intensamente na limpeza, arrumação e organização de toda unidade, para que esteja pronta para receber os alunos depois da pandemia.