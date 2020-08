Procon Rio das Ostras orienta população na compra de presentes para o Dia dos Pais

Rio das Ostras - Dia dos Pais está chegando e a procura pelos presentes aumenta. Neste período de pandemia e isolamento social, quando a maioria do comércio está funcionando de forma parcial, uma das alternativas é a compra online. O coordenador-executivo do Procon Rio das Ostras, Rafael Macabú, orienta os consumidores para evitar problemas e arrependimentos.



“É importante prestar atenção na hora da compra para evitar o arrependimento depois. A seguir, damos algumas orientações para que as pessoas façam uma compra segura”, declarou.



Para as compras de forma geral, é necessário que a pessoa fique atenta em todos os detalhes, principalmente nas condições para troca de produtos. Pela internet, por telefone, por venda de porta em porta ou realizada por catálogos essa atenção deve ser redobrada. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, nesses casos, a pessoa tem o prazo de sete dias para desistir da compra após a chegada do produto, mesmo sem ter motivo aparente para o cancelamento.



Uma das recomendações é verificar a segurança do site. Faça uma pesquisa e compre de lojas conhecidas e de credibilidade, que tenham Certificado de Segurança, evitando sites desconhecidos. Ao efetuar a compra online, capture todas as telas para ficar com o registro de todo o passo-a-passo até a finalização da compra. Guardar todos os e-mails de confirmação do pedido, pagamento e qualquer outra comunicação que receba da loja é imprescindível.



Na hora do pagamento, dê preferência ao pagamento via boleto bancário ou com cartões virtuais oferecidos pelas instituições bancárias, que disponibilizam número de temporário gerado pelos aplicativos. Se o número gerado não for usado, ele irá expirar automaticamente em um determinado prazo. Por isso que com ele as compras ficam ainda mais seguras.



Observe também o prazo de entrega, pesquise preços, exija a nota fiscal e preste atenção nos juros em compras parceladas. É preciso tomar cuidado com os preços promocionais. Alguns estabelecimentos e sites oferecem descontos a clientes fidelizados por algum cartão, cadastro ou ao utilizar um meio de pagamento específico. Nos cartazes das ofertas, muitas vezes o valor do produto é apenas para esses clientes, e o preço para o público em geral está em letras menores. Além disso, é importante verificar, na hora de finalizar a compra, se o preço registrado é o mesmo que estava sendo ofertado. Prestar atenção no valor é fundamental.



Quem quiser fazer a compra nas lojas físicas, é importante lembrar que a pessoa não se esqueça das medidas de segurança e higienização, para evitar contaminação da Covid-19. É necessário usar máscara, higienizar as mãos com álcool gel, respeitar o limite mínimo de 1,5m de distância entre as pessoas e exigir que o estabelecimento e seus funcionários também cumpram essas determinações.



Caso o estabelecimento não esteja cumprindo as regras do Código de Defesa do Consumidor e as medidas sanitárias referentes ao novo coronavírus previstas em decreto municipal, o consumidor pode fazer a denúncia ou reclamação através dos dois canais de atendimento: telefone e e-mail.



O número para contato é o (22) 2771-6581 e o endereço eletrônico de e-mail faleprocon@gmail.com. É possível também enviar pelo e-mail fotos dos estabelecimentos que não estiveram cumprindo as medidas.