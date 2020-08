Rio das Ostras - O Comando do 32º Batalhão de Polícia Militar, responsável pelos municípios de Rio das Ostras, Macaé, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus, recebeu 29 novos policiais para compor o efetivo da corporação.

O comandante do 32° Batalhão, André Henrique informou que as peculiaridades do policiamento em toda a região e a proposta de atuação desse novo efetivo é direcionada ao Projeto Meta Verde. Um modelo de policiamento orientado para o problema.

“As ações têm como foco a redução dos homicídios, roubos de veículos e de outros delitos que mais afetam a região”, explicou o comandante André Henrique.

Na cerimônia de receptividade dos novos integrantes, também foram apresentadas algumas características da área de atuação do 32º BPM, especialmente em relação aos bairros e as comunidades onde os policiais atuarão de forma mais efetiva.