Corpo de jovem é encontrado em Rio das Ostras

Rio das Ostras - Um corpo foi localizado na manhã desta terça-feira (18), na praia do Mar do Norte, em Rio das Ostras, por mergulhadores do Corpo de Bombeiros. As buscas começaram domingo (16) e nesta terça, os militares foram acionados e ao chegar ao local, fizeram buscas e encontraram o corpo no mar.



Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, populares informaram que avistaram um homem, supostamente alcoolizado, retirando suas roupas e entrando no mar a ponto de desaparecer.



Foi encontrado na areia os pertences, aparentemente, do afogado: um par de botas, uma camisa e um boné. O corpo da vítima foi removido para o Posto Regional de Polícia Técnica Científica (PRPTC) para exames de necropsia que irão apontar a causa da morte.