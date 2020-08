SAAE de Rio das Ostras inicia ação no Sistema de Abastecimento de Água de Rocha Leão

Rio das Ostras - As equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Rio das Ostras iniciaram as obras no Sistema de Abastecimento de Água de Rocha Leão.



No projeto, está incluída a instalação de sete registros, distribuídos na Rua Henrique Sarzedas, nas Travessas João Mota e Wilson Luciano, e também na Rua José Chaves, para a setorização da rede de abastecimento com intuito de viabilizar as manutenções sem que seja paralisada toda a distribuição de água.



Além disso, estão sendo realizadas adequações nas tubulações das Travessas Wilson Luciano, João Mota e um trecho da Rua Antônio Moura, para obter a melhoria no abastecimento desses locais.



De acordo com o vice-presidente do SAAE, Maycon Prata, com essas ações a Autarquia pretende otimizar o abastecimento, a fim de aumentar a pressão na Rede de Água em Rocha Leão e expandir a oferta de água à população.