Rio das Ostras - O Conselho Regional de Administração (CRA-RJ) abriu inscrições para os profissionais de administração que desejam atuar como representantes do CRA-RJ em diversas regiões do Estado do Rio.

Segundo o conselheiro e coordenador do Programa de Interiorização do CRA-RJ adm. César J. Campos, os administradores que atuarem como representantes do Conselho vão poder colaborar de maneira significativa para a valorização da administração e de seus profissionais.

Além de representar a instituição em sua localidade, como em solenidades e eventos relacionados com a profissão, também vão contribuir com a realização de atividades promovidas pelo conselho na região.

"Os representantes serão o elo entre o CRA-RJ e sua comunidade para o desenvolvimento de novos convênios de serviços a serem oferecidos aos profissionais de administração que atuam ou residem na região", ressalta conselheiro César.

O conselheiro comenta ainda que todos os representantes regionais/locais vão receber apoio administrativo do CRA-RJ, além de programa de treinamento sobre as atividades.

"Esse é um importante passo para fomentar mais trocas de ideias, propostas e sugestões, com o objetivo de contribuir para a melhoria constante dos serviços oferecidos pelo CRA-RJ – ressalta.

O presidente do CRA-RJ, Wallace de Souza Vieira, ressalta que se tornar um representante do Conselho, sendo um trabalho voluntário, é um ato de cidadania que contribuirá muito para a melhoria da prática da administração em cada região do Estado.

"Trata-se de uma atividade para quem deseja participar do processo de desenvolvimento econômico e social, além de se tornar mais uma liderança regional para melhoria da sociedade. Com certeza, irá contribuir imensamente para o fortalecimento da profissão", destaca Vieira.

Como se inscrever - A inscrição é realizada de forma online, com o preenchimento do formulário de submissão de candidaturas no endereço www.cra-rj.adm.br até o dia 1° de outubro. Os interessados devem possuir registro profissional de nível superior (administradores e tecnólogos) ativo e estar em dia com as obrigações junto ao CRA-RJ. Devem também residir e atuar profissionalmente na área de abrangência da região de representação.

Cada região terá um representante. A seleção será destinada para o preenchimento das onze vagas de representantes para atuar nas regiões metropolitana, Centro-Sul, Costa Verde, Médio Paraíba, Norte, Noroeste e Serrana.

Quem for aprovado como representante designado, vai participar de um programa virtual de treinamento de integração e de ambientação sobre as atividades do cargo, missão, valores e a configuração administrativa do CRA-RJ. O mandato vai ser de dois anos, podendo ser estendido.