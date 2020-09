Rio das Ostras - Por conta da pandemia do Coronavirus, algumas convenções partidárias vão acontecer no sistema drive-in, onde o público poderá participar do evento dentro do carro. Neste domingo (13), o Partido Liberal (PL), Partido Verde (PV), Partido Progressistas, Cidadania, Partido Social Democrático (PSD), Partido Social Cristão (PSC) realizaram convenções partidárias para oficializar candidatos ao executivo e legislativo em Rio das Ostras.

No domingo acontecerá a convenção do Partido Verde (PV). O evento está previsto para acontecer no turno da tarde em Cantagalo. Além do anúncio do candidato a prefeitura, que será disputado por Marcelino Borba, que tenta reeleição, na ocasião candidatos a vereadores também serão lançados. Com horário e endereço à confimar pelo partido.

Ainda no domingo (13), estão previstas para às 10h, as convenções partidárias do Partido Liberal (PL), Partido Progressistas, Cidadania, Partido Social Democrático (PSD), e Partido Social Cristão (PSC). O vereador Dr. Fabio Simões (PL) é um dos nomes para concorrer ao cargo de Prefeito de Rio das Ostras. O evento vai acontecer na Avenida dos Bandeirantes, 3464, Enseada das Gaivotas.

O vice-prefeito Leandro Almeida lançará sua candidatura nesta sexta-feira (11) pelo Partido Social Liberal (PSL). O evento será a partir das 16h na Rua Santa Catarina 51, no bairro Cidade Praiana. Por causa da pandemia de Covid-19, haverá demarcação de assentos e distanciamento entre os convidados, além das medidas de segurança sanitária, como aferição de temperatura e álcool em gel na entrada.

O Jornal O Dia continua apurando informações sobre a data de convenção dos demais partidos e seus respectivos candidatos.



Vale ressaltar que após as convenções, os partidos devem encaminhar o pedido de registro dos candidatos à Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ressaltou a necessidade de partidos e candidatos não deixarem para a última hora a apresentação dos requerimentos de registro de candidatura, cuja data limite é o dia 26 de setembro, uma vez que a sobrecarga nos dois últimos dias pode gerar transtornos e impedir o envio pela internet.

Após receber os requerimentos, a Justiça Eleitoral valida a documentação e a encaminha à Receita Federal para emitir o CNPJ. Tendo CNPJ e o registro, os candidatos já podem abrir conta-corrente da campanha e estão aptos para iniciar a arrecadação de recursos após o dia 26 de setembro.