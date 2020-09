Menor de 17 anos é baleado em confronto com policiais no Âncora em Rio das Ostras

patrulhamento durante a noite quando foram recebidos a tiros por dois indivíduos, após uma intensa troca de tiros os criminosos fugiram. Rio das Ostras - A Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos suspeito de trocar tiros com a PM no Morro do Sinal no bairro Âncora na última quarta feira (9). A polícia estava emdurante a noite quando foram, após uma intensa troca de tiros os criminosos fugiram.

No local, a PM encontrou um revólver calibre 38, com duas munições deflagradas, duas intactas e um rádio transmissor.

Um suspeito de 17 anos teria dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Unamar, Distrito de Cabo Frio, com ferimento de disparo de arma de fogo no braço, o jovem assumiu para os agentes que atuam na região de Unamar, que teria participado da troca de tiros com policiais em Rio das Ostras.

Após alta médica, o suspeito foi encaminhado para 128° DP - Rio das Ostras, onde ficou apreendido.