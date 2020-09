PSL lança Leandro Almeida como candidato à Prefeitura de Rio das Ostras

Rio das Ostras - O Partido Social Liberal (PSL) realizou sua convenção partidária na tarde da última sexta (11), em Rio das Ostras, e homologou Leandro Almeida como candidato à Prefeitura do município. O comerciante, que é o atual vice-prefeito da cidade, terá Alessandra Toledo, do PMN, como vice na chapa "Com a força do povo, para reescrever a história". O evento ocorreu na Rua Santa Catarina, no bairro Cidade Praiana.

Ao todo, serão 20 candidatos a vereador pelo PSL. O candidato falou sobre suas principais plataformas de governo, caso seja eleito no pleito de novembro.

“Rio das Ostras ficou há anos abandonada pelo poder público. Nossa cidade carece melhor atendimento na saúde básica. Por ter sido vereador e vice-prefeito na atual gestão, sabemos o que a cidade realmente necessita. Com a Alessandra, vamos lutar por uma Rio das Ostras melhor ”, afirmou Leandro.

A eleição municipal será realizada no dia 15 de novembro