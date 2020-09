Marcelino da Farmácia (PV) tenta reeleição em Rio das Ostras

Rio das Ostras - A convenção partidária do atual prefeito que tenta reeleição em Rio das Ostras, aconteceu no último domingo (13), na Fazenda Nossa Senhora da Penha. Segundo a assessoria do candidato, mais de mil carros passaram pela convenção.

Marcelino tem como pré-candidato a vice, o Dr. Luiz Ferraz, que formam a chapa “Puro Sangue” do PV. Dr. Luiz Antônio França Ferraz é dentista, tem 62 anos e é servidor público de carreira há mais de 20 anos. Já Marcelino da Farmácia, 50 anos, é farmacêutico e atual prefeito de Rio das Ostras. Foi vereador por um mandato e meio, concorreu a eleição suplementar em 2018, depois da cassação do ex-prefeito Carlos Augusto, e assumiu a Administração Municipal.

Cerca de mil carros passaram na Fazenda durante o período da Convenção, realizada em sistema Drive In - Divulgação

As principais bandeiras da chapa são, o trabalho contra a corrupção e o cumprimento de um mandato coletivo e participativo, priorizando o cuidado com a cidade.

A coligação de apoio à candidatura dos candidatos é composta pelo PV, PTB, Patriota, Republicanos, DC - Democracia Cristã e possui 100 candidatos a vereador no município de Rio das Ostras.

Na convenção, os presidentes dos 5 partidos se pronunciaram e declararam apoio a Marcelino da Farmácia e Dr. Luiz Ferraz. Estiveram presentes também: Aldineir Júnior - Presidente Estadual do PV e Hanz Muylaert - Coordenador Regional do PV.

Marcelino da Farmácia e Dr. Luiz Ferraz receberam o apoio dos presidente dos cinco partidos que compõem a Coligação - Divulgação

Eles declaram apoio e disseram que é um orgulho para o PV ter uma chapa ‘Puro Sangue’. Elogiaram a conduta do Marcelino e se colocaram à disposição para caminhar junto com eles pela seriedade com que conduzem a candidatura.

Devido a pandemia da Covid-19, a eleição municipal será realizada no dia 15 de novembro.