Flávio Poggian é candidato a prefeito de Rio das Ostras pelo PTC

Rio das Ostras - O Partido Trabalhista Cristão (PTC) confirmou a candidatura do atual presidente da Associação Comercial de Rio das Ostras, Flávio Poggian, ao cargo de prefeito do município. Noeme Themóteo, também do PTC, é a vice, que compõem a chapa ‘Coragem para Mudar’.

Poggian afirma querer ser político, por acreditar que pode contribuir com o desenvolvimento de Rio das Ostras - Arquivo Pessoal

Noeme Themóteo, é advogada especializada em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Mora e atua há mais de 10 anos na cidade. Poggian, é contador e administrador há 26 anos, já teve algumas passagens pela administração pública de Rio das Ostras, e foi subsecretário de planejamento em Casimiro de Abreu.

Uma das bandeiras do Partido Trabalhista Cristão é a representatividade feminina no campo da política. “Rio das Ostras em seus 28 anos de existência, só teve, até então, uma representante feminina. Como isso é possível, se elas são mais de 50% de nossa população? Por isso, fizemos questão de ter como vice uma mulher. Buscamos porta-vozes das reivindicações populares e encontramos na Noeme, o perfil ideal”, ressaltou Flávio.

Noeme Themóteo, representa a figura feminina na política, uma das principais bandeiras do PTC - Arquivo Pessoal

Poggian afirma querer ser político, por acreditar que pode contribuir com o desenvolvimento de Rio das Ostras. “Juntos podemos construir um lugar onde todos sejam bem atendidos na saúde, que nunca falte alimentos na mesa do trabalhador e que as nossas crianças não precisem pisar na lama ao saírem de casa para estudar”, disse o candidato.

A convenção do PTC aconteceu no dia 31 de agosto, das 16h às 20h, em sistema de rotatividade de pessoas, em respeito ao isolamento social. Segundo a assessoria dos candidatos, estiveram presentes, apenas os candidatos a prefeito e a vice, o presidente do partido e poucos assessores da campanha.

“Preferimos limitar a presença de pessoas em nossa convenção. Todos os pré-candidatos a vereador compareceram em horários diferentes e previamente agendados ao longo do dia para cumprir com os protocolos do evento”, afirmou Flávio.

Além da representatividade feminina, o PTC se preocupa com três causas principais: melhorias na saúde, regularizar o abastecimento de água em todo o município e segurança pública. O PTC possui 20 pré-candidatos a vereador, sendo 14 homens e 6 mulheres e não tem coligação na cidade.

Devido a pandemia da Covid-19, a eleição municipal será realizada no dia 15 de novembro.