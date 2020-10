Por O Dia

Rio das Ostras - Um jovem de 25 anos foi morto com quatro tiros, nesta segunda-feira (19), na Rua 9, do bairro Nova Esperança, em Rio das Ostras O crime aconteceu por volta de 17:30h, e de acordo com a Polícia Militar,, enquadrado no artigo 157 do Código Penal.. A Polícia Civil esteve no local cumprindo os procedimentos de perícia.Os familiares também foram até a cena do crime e reconheceram o corpo, identificado como, de 25 anos, morador do Recanto.