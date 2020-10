A Prefeitura esclareceu que a menor, que sofre de uma cardiopatia congênita, foi transferida de helicóptero para o Hospital Pedro Ernesto Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 12:56 | Atualizado 27/10/2020 16:26

Rio das Ostras - A notícia de que uma menina de 11 anos com COVID-19, foi entubada em estado grave, e transferida de helicóptero do hospital Municipal de Rio das Ostras para outro município, neste domingo (25), tomou as redes sociais.



Na foto, um helicóptero do Corpo de Bombeiros no terreno em frente ao Hospital Dr. Naelma Monteiro no Parque Zabulão. A Prefeitura esclareceu que a menor, que sofre de uma cardiopatia congênita, foi transferida de helicóptero para o Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, neste domingo, por ter apresentado um quadro de pneumonia com derrame pleural e insuficiência respiratória.

Segundo o município, o caso não tem nenhuma relação com a pandemia. A nota disse ainda que a paciente testou negativo para Covid-19.