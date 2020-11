Todos os suspeitos e os materiais foram encaminhados para a 128ª DP para registro da ocorrência e apreensão dos materiais Divulgação

Por Ana Clara Menezes

Publicado 04/11/2020 16:09 | Atualizado 04/11/2020 16:12

Rio das Ostras - O Comando do 32º Batalhão de Polícia Militar divulgou o boletim de ocorrências da última semana no município de Rio das Ostras.

Durante patrulhamento realizado na sexta-feira (30) , policiais do 32º BPM observaram trê indivíduos em atitude suspeita na Rodovia Amaral Peixoto, no bairro Nova Aliança e ao efetuarem abordagem, foi encontrado com os mesmos: 33 pinos de cocaína; R$ 49 em espécie; um celular da marca Samsung e um celular da marca Motorola. Todos os suspeitos e os materiais foram encaminhados à 128ª DP para registro da ocorrência e apreensão dos materiais.

Publicidade

Na Portelinha, ao avistar a viatura, um suspeito fugiu abandonando uma moto e uma mochila, pulando uma cerca e fugindo para a mata Divulgação

Na mesma data (30/10), após denúncia anônima de que um indivíduo estaria promovendo tráfico de drogas na Rua Goiás, no bairro Cidade Beira Mar, a PM foi até o local e abordou um cidadão no momento em que entregava um material a outra pessoa. Foi apreendido com os mesmos: um tablete pequeno de maconha; 14 buchas de maconha; 15 pinos de cocaína e R$ 30 em espécie. Ambos os suspeitos e os materiais foram encaminhados para a 128ª DP.

Publicidade

Já na quarta-feira (28), na Rua Novo Horizonte, na Portelinha, comunidade do bairro Âncora, policiais observaram um indivíduo em atitude suspeita que ao avistar a viatura, abandonou uma moto e uma mochila, pulando uma cerca e fugindo para a mata.

Na Rua Goiás, do bairro Cidade Beira Mar, um cidadão foi abordado no momento em que entregava um material a outra pessoa Divulgação Na mochila foram encontrados 145 pinos de cocaína, R$ 30 em espécie e mais 526 pinos de cocaína, também foi apreendida a moto sem marca ou modelo aparente. A ocorrência foi conduzida à 128ª DP para registro.