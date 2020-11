Moradores da Rua Pernambuco no bairro Cidade Beira Mar, denunciaram alagamentos e ruas intransitáveis Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 16:43 | Atualizado 03/11/2020 16:49

Rio das Ostras - A chuva forte que atingiu a região sudeste do Brasil, gerou transtornos para o Estado do Rio. Em Rio das Ostras, na última sexta-feira (30), alguns pontos de alagamentos foram registrados pela população e compartilhados nas redes sociais. Segundo a Defesa Civil do município, de sexta (30) para sábado (31), choveu cerca de 58,4 milímetros em 24h.



O Canal de Medeiros transbordou, mas não chegou a alagar nenhuma área. Não há registro de pessoas desalojadas ou desabrigadas.



Bairros como Nova Cidade, Âncora, Cidade Beira Mar, Jardim Campomar e Cidade Praiana foram pontos de alagamentos. Moradores da Rua Pernambuco no bairro Cidade Beira Mar, denunciaram alagamentos e ruas intransitáveis.