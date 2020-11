Por Ana Clara Menezes

Publicado 05/11/2020

Rio das Ostras - A morte de Maria Clara, de apenas 4 anos, após ser atingida por um raio, na praia da Boca da Barra em Rio das Ostras, foi uma tragédia da natureza, que chocou todo o país. A menina brincava na areia, acompanhada da avó e da irmã mais velha quando tudo aconteceu. Além dela, um rapaz foi atingido na perna, mas passa bem. Assista o momento do acidente:

No vídeo, pessoas tentam reanimar a criança. Acidente ocorreu na Praia da Boca da Barra, no município da Região dos Lagos, nesta quarta-feira.#ODia pic.twitter.com/7DBqqQDtaI — Jornal O Dia (@jornalodia) October 29, 2020

A equipe do, entrou em contato com a, para esclarecer o acontecimento, que explicou que, esse fenômeno da natureza (os raios) acontecem quando as nuvens ficam muito carregadas de energias positivas ou negativa. E quando este acúmulo de energia atinge seu ponto máximo, ocorre a descarga elétrica, ou seja, a eliminação desta energia. Podendo ocorrer de três formas: dentro das nuvens, entre uma nuvem e outra ouDe acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE),. A maior parte cai nas regiões Sudeste, com 26% das descargas elétricas, seguida pelas regiões Norte e Nordeste.Em todo o país,, com uma média de mais de 100 mortes por ano. Segundo a Defesa Civil, o município de Rio das Ostras não possui estatísticas de acidentes causados por descargas elétricas. O município está na 4114ª posição nacional em concentração de raios, e é o 83º colocado no ranking do Estado do Rio de Janeiro, com uma densidade de descarga de 1,787 por km²/ano.O coordenador da Defesa Civil, Jorge Mazzo, explicou que, os banhistas que aproveitam as praias durante o verão, devem tomar cuidado com a queda de raios. Pois, as praias, que são lugares descampados, são extremamente vulneráveis às descargas atmosféricas.“A orientação é que as pessoas evitem ir à praia, ou frequentar áreas abertas, em dias que a previsão indique tempestade com raios. Ao menor sinal de descargas atmosféricas (relâmpagos e/ou trovão) procure abrigo em local seguro.”, ressaltou Jorge Mazzo.O coordenador da Defesa Civil, informou ainda que. Se estiver dentro de casa, evitar usar o telefone, a não ser que seja sem fio; ficar próximo de tomadas e canos, janelas e portas metálicas; ou tocar em qualquer equipamento elétrico ligado à rede elétrica.Os abrigos seguros são: veículos não conversíveis (carro, ônibus, van...), residências, lojas ou prédios, de preferência que possuam proteção contra raios.