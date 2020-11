O monumento foi concebido pelo artista Isack Rocha e restaurado por Paulo Gonçalves e Rodrigo Pontes Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 09:00

Rio das Ostras - Umas das mais importantes unidades que colaboram para o saber sem dúvidas é a biblioteca de um município. Em Rio das Ostras, o santuário dos livros ganhou letreiro de metal em cores com a identificação visual da Fundação Rio das Ostras de Cultura. Essa era uma demanda antiga dos frequentadores do local. Além disso, uma concha com pérola foi instalada na porta de entrada do local.

O monumento, concebido pelo artista Isack Rocha e restaurado por Paulo Gonçalves e Rodrigo Pontes, é um retrato da frase “Rio das Ostras, pérola entre o rio e o mar”. A Biblioteca e o teatro, que ficam no mesmo prédio, passaram por melhorias como pintura, instalação de novos aparelhos de ar condicionado e pequenos reparos. A entrada principal do Teatro Popular, que fica em cima da biblioteca, voltou a ser na frente, onde está a rampa de acesso.

Publicidade

A concha retrata a frase "Rio das Ostras, pérola entre o rio e o mar" Divulgação



"Estou maravilhada com tanta beleza. Eu não esperava ver uma concha instalada lá. Caminho todos os dias em frente a biblioteca e sempre aperta meu coração saber que o número de frequentadores caiu por causa da pandemia. Não vejo a hora disso tudo passar", disse Brenda Coutto, moradora do Centro.

PANDEMIA - Devido a pandemia e com as aulas acontecendo remotamente, a Biblioteca Pública continua fechada ao público como medida de segurança contra a contaminação da Covid-19. A abertura será avaliada conforme a evolução da doença em Rio das Ostras.

“Estou maravilhada com tanta beleza. Eu não esperava ver uma concha instalada lá. Caminho todos os dias em frente a biblioteca e sempre aperta meu coração saber que o número de frequentadores caiu por causa da pandemia. Não vejo a hora disso tudo passar”, disse Brenda Coutto, moradora do Centro.

