Por O Dia

Rio das Ostras - Servidores municipais de Rio das Ostras que atuam na Assistência Social e conselheiros dos diversos Conselhos Municipais poderão se aperfeiçoar gratuitamente por meio de seis palestras on-line. A programação, que começou nesta segunda, dia 9, faz parte do projeto SUASEMBES Capacita, e acontece por meio da plataforma http://capacita.riodasostras.rj.gov.br . As inscrições estão abertas.As palestras têm o objetivo de aprimorar os conhecimentos, desenvolver habilidades e competências e agregar valores que podem contribuir com a vida pessoal e profissional. Ajudarão também o servidor a lidar melhor com os desafios de quem trabalha com a política da Assistência Social e dos demais espaços onde atua ou poderá trabalhar no futuro.São temas relevantes que podem contribuir também para a vida pessoal do servidor.As palestras disponíveis são:• O Benefício de Prestação Continuada no contexto da política de Assistência Social Brasileira e o papel dos Centros de Referência de Assistência Social nos processos de requerimento. Entre 9 e 13 de novembro com 10 horas de carga horária.• Especial 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Entre 16 de novembro e 20 de dezembro com cinco horas de carga horária.• Guia Alimentar na Prática. Entre 23 e 27 de novembro com 10 horas de carga horária.• Inteligência Emocional. De 23 a 27 de novembro com cinco horas de carga horária.• O Papel Preventivo e Proativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Entre 30 de novembro e 4 de dezembro com carga horária de 10 horas.• Uma pausa para falar sobre os direitos das mulheres. Tema: Três leis importantes que toda mulher deveria saber. Entre 30 de novembro a 04 de dezembro com 10 horas de carga horária.