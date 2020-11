O atual prefeito de Rio das Ostras, Marcelino Carlos Dias Borba, mais conhecido como Marcelino da Farmácia, segue na liderança Divulgação

Por Ana Clara Menezes

Publicado 15/11/2020 20:05 | Atualizado 15/11/2020 20:16



RIO DAS OSTRAS – O atual prefeito de Rio das Ostras, Marcelino Carlos Dias Borba, mais conhecido como Marcelino da Farmácia, segue na liderança da disputa eleitoral, segundo o sistema de apuração do TRE, via aplicativo ‘Eleições 2020’. O candidato Dr. Fábio Simões está em segundo lugar com 27,02% e Leandro Almeida (PSL) com 8,25% em terceiro.

Com campanha atípica, devido a covid-19, os candidatos fizeram campanhas mais tímidas que o habitual, focando na publicidade via internet, por sites e redes sociais. Para os próximos anos de pleito, Marcelino assumirá a responsabilidade de superar os desafios provocados pelo novo coronavírus, que além de ser uma grave crise sanitária, intensificou a crise econômica nacional, que já havia atingido o município com a queda da arrecadação dos royalties e da participação especial pela exploração de petróleo, uma das suas principais receitas.