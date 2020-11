Por Ana Clara Menezes

Os ambulantes cadastrados no Programa de Renda Alternativa em Rio das Ostras precisam se recadastrar para manter suas atividades.



O recadastramento obrigatório acontece entre os dias 01 e 22 de dezembro de 2020, na sede da Coordenadoria Municipal de Fiscalização (COMFIS), de segunda a sexta, sempre das 8h às 17h.



DOCUMENTAÇÃO – Para garantir o efetivo exercício da atividade licenciada no ano de 2021 no Município, os ambulantes do Programa deverão comparecer à COMFIS munidos de documento de identificação e de crachá de identificação.



A sede da COMFIS fica na Avenida Governador Roberto Silveira, s/n, em Costazul. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (22) 2760-6891.