Por O Dia

Rio das Ostras - Boas notícias para o Meio Ambiente e para o Desenvolvimento Econômico de Rio das Ostras. Os moradores da Cidade poderão conhecer e contribuir para a construção do Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro.A participação popular irá acontecer por meio da internet nos dias 25 e 30 de novembro e em 02 de dezembro, sempre das 19h às 21h, nos links:Dia 25 de novembro - ( https://meet.semedero.org/ConsultaPublicaPMGC25nov ).Dia 30 de novembro - ( https://meet.semedero.org/ConsultaPublicaPMGC30nov ).Dia 2 de dezembro - ( https://meet.semedero.org/ConsultaPublicaPMGC2dez ).A Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, sob a gestão do Secretário Nestor Prado, iniciou em agosto a elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro de Rio das Ostras.“Desde agosto estamos construindo o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro. A Consulta Pública é uma etapa do processo. Foi formada uma Comissão para a construção do documento, composta por representantes das secretarias da Administração Pública, do Gabinete do Prefeito e da Procuradoria Geral do Município, e ainda por instituições externas, como a Marinha do Brasil e a UFRJ, entre outras. Temos também um consultor contratado para elaboração do Plano”, explica o biólogo Jolnnye Abrahão, Superintendente de Gestão Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e responsável pela coordenação do projeto.“Neste segundo semestre, já tivemos uma etapa de capacitação online sobre Gerenciamento Costeiro e a realização de oficinas presenciais com a Comissão. Neste processo contamos com a parceria fundamental da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer”, completou o biólogo.Participaram destas oficinas, realizadas na Escola Municipal Nilton Balthazar, em Jardim Mariléa, diferentes atores sociais e servidores das secretarias da Administração Pública. O principal objetivo das oficinas foi elaborar o Projeto de Lei (PL) do Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro de forma participativa.AÇÕES - O Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro será responsável pela conservação da paisagem natural de Rio das Ostras, bem como pela potencialização do desenvolvimento econômico da Cidade. Irá contribuir para a sustentabilidade de Rio das Ostras por intermédio da Ciência nos processos de tomada de decisões.O Plano possibilitará, por exemplo, o enfrentamento do problema da erosão nas praias do Município e quais as alternativas possíveis para que possam ser recuperadas.