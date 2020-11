Durante o encontro, os presentes mantiveram o distanciamento de dois metros entre um e outro e uso de máscaras Foto: Divulgação

Rio das Ostras - O Brasil celebra nesta quarta, 18, o Dia do Conselheiro Tutelar. Em Rio das Ostras, a data foi comemorada na terça, 17, na sede da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, com um café da manhã oferecido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.



Na ocasião, a Presidente do CMDCA, Giselly Leão, discursou sobre a importância da valorização do trabalho do Conselheiro Tutelar para o Município e parabenizou os profissionais pelo seu dia.



O secretário de Educação, Maurício Henriques, também participou da homenagem agradecendo a parceria do Conselho Tutelar com a Secretaria de Educação e reforçou que a atuação do Conselho será muito importante também no retorno às aulas devido às demandas que serão identificadas pelos profissionais da Educação.



Os Conselheiros Tutelares são escolhidos pela comunidade para defender os direitos da criança e do adolescente nos municípios. Atualmente, em Rio das Ostras são cinco conselheiros que atuam, por exemplo, no recebimento de denúncias de maus-tratos, violência sexual, trabalho infantil, entre outras violações de direitos. Também são responsáveis pela fiscalização e aplicação das políticas públicas direcionadas à população infanto-juvenil.



Durante o encontro, os presentes mantiveram o distanciamento de dois metros entre um e outro e uso de máscaras.