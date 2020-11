O Banco de Empregos de Rio das Ostras, administrado pela Prefeitura, volta a abrir suas portas a partir desta quarta, 25. Temporariamente funcionará no prédio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, localizada na Praça Prefeito Claudio Ribeiro, s/nº, Extensão do Bosque.O Banco de Empregos estará aberto de segunda a sexta, das 8h e 17h, obedecendo aos protocolos de segurança de prevenção ao Coronavírus.A partir da próxima semana a Prefeitura voltará a divulgar as vagas abertas por meio do site www.riodasostras.rj.gov.br . O local ficou temporariamente fechado por estar localizado no Centro de Cidadania, que suspendeu algumas atividades por causa da pandemia.Os interessados em concorrer às vagas oferecidas pelo Banco de Emprego devem levar os seguintes documentos: carteira de trabalho, CPF, identidade, comprovante de residência, currículo digitado (impresso), PIS/PASESP ou Cartão Cidadão (caso tenha) e certificado de reservista ou certificado de desobrigação (sexo masculino).