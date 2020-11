A capacitação dos servidores da Assistência Social de Rio das Ostras e membros dos diversos conselhos deste setor continua a todo vapor.“O Papel Preventivo e Proativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos” e “Uma Pausa Para Falar Sobre os Direitos das Mulheres - Três leis importantes que toda mulher deveria saber” – As palestras acontecerão de 30 de novembro a 4 de dezembro com carga horária de 10 horas.As inscrições estão abertas até 30/11 por meio da plataforma do projeto de capacitação da Secretaria de Bem-Estar Social: SUASEMBES Capacita O público-alvo das palestras são os profissionais da Assistência Social e os membros dos Conselhos Municipais e têm o objetivo de aprimorar os conhecimentos, desenvolver habilidades e competências e agregar valores que podem contribuir com a vida pessoal e profissional dos cursistas. Contribuirá também para que consigam lidar melhor com os desafios de quem trabalha ou monitora a política da Assistência Social.Visando dar continuidade à execução dos cursos do Programa CapacitaSUAS, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, através da Coordenação da Gestão do Trabalho e Educação Permanente está ministrando dois cursos de capacitação online para os 92 municípios fluminenses.Em Rio das Ostras, o servidor e presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Carlos Vinícius Penha, mais quatro conselheiros e a secretária executiva do CMAS estão fazendo o curso “Introdução ao Exercício do Controle Social”, destinado aos conselheiros municipais e estaduais de Assistência Social.Outra equipe que participa do CapacitaSUAS é a da Vigilância Socioassistencial de Rio das Ostras, formada por Pedagoga, Assistente Social, Estatística e Analista de Sistemas através do curso: “Atualização em Vigilância Socioassistencial”, que teve início em 10 de novembro e termina em 10 de dezembro de 2020.