Quase meia tonelada de alimentos foram apreendidosDivulgação

Publicado 08/06/2021 10:42 | Atualizado 08/06/2021 10:46

Rio das Ostras - Mais uma denúncia levou os fiscais da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon Rio das Ostras a recolher alimentos mal conservados, sem a devida identificação e vencidos. A ação aconteceu na terça-feira, 1º de junho, em um mercado na localidade de Mar do Norte. Na operação, foram recolhidos quase meia tonelada de alimentos impróprios para consumo e o estabelecimento foi autuado. Todo material coletado na operação foi descartado, com o auxílio da Secretária de Meio Ambiente, no aterro sanitário, cumprindo todas as normas ambientais.

“Estamos consternados com as quantidades de alimentos que estão sendo encontrados expostos à venda e colocando os consumidores em risco. Agradecemos o apoio da população que vem fazendo denúncias para que possamos ter sucesso nas nossas ações de fiscalização. Estamos sempre à disposição”, disse Dr. Rafael Macabu, coordenador executivo do Procons de Rio das Ostras.

As denúncias para o Procon Rio das Ostras podem ser feitas presencialmente no Centro de Cidadania (Rua das Casuarinas, 595 – Âncora), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; por telefone (22) 2771-6581 ou ainda por e-mail [email protected] , por onde podem ser encaminhadas fotos e vídeos.