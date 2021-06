A Fundação Leão XIII , do Governo do Estado, fica localizada no Centro de Cidadania, no Âncora - Divulgação/Jorge Ronald

A Fundação Leão XIII , do Governo do Estado, fica localizada no Centro de Cidadania, no ÂncoraDivulgação/Jorge Ronald

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 09:48 | Atualizado 08/06/2021 09:52

Rio das Ostras - O Governo do Estado do Rio de Janeiro lança hoje em Rio das Ostras o programa de transferência de renda “Supera Rio”. Inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) devem verificar se receberam um comunicado por SMS e agendar dia e hora por meio do site www.superarj.rj.gov.br . Com este agendamento, será possível buscar as carteirinhas dos benefícios na sede da Fundação Leão XIII, no Centro de Cidadania, no Âncora.

Para participar, o cidadão não pode estar inscrito em nenhum projeto ou programa de transferência de renda municipal ou federal. Nesta primeira etapa, o Governo do Estado do Rio de Janeiro entregará 281 cartões aos moradores de Rio das Ostras que estejam dentro das características indicadas pelas legislações estruturadas pela Administração Estadual.

Publicidade

A ação acontece entre os dias 7 e 9 de junho, de segunda a quarta-feira, na sede da Fundação Leão XIII de Rio das Ostras. Vale destacar que para ter acesso ao benefício é preciso, obrigatoriamente, ter recebido o SMS do Governo do Estado e ter validado seu cadastro no site do Programa.

O pagamento será de R$200 por mês até 31 de dezembro de 2021 como forma de superar os problemas econômicos que a pandemia da Covid-19 trouxe para o Brasil e para o Estado do Rio de Janeiro. Ao valor do benefício, serão acrescidos R$ 50 por filho menor de 18 anos, limitado a dois dependentes, totalizando, no máximo, R$ 300.

Publicidade

É importante que somente a pessoa contemplada vá à Fundação Leão XIII para evitar aglomerações, utilizando a máscara e mantendo o distanciamento social recomendado.

O Centro de Cidadania das Rua das Casuarinas, 595 – Âncora.