Live do Rio das Ostras Jazz & Blues em Casa foi sucesso de público - Divulgação/Celso Ávila

Live do Rio das Ostras Jazz & Blues em Casa foi sucesso de públicoDivulgação/Celso Ávila

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 21:56 | Atualizado 07/06/2021 22:05

Rio das Ostras - O Festival de Jazz & Blues de Rio das Ostras é um dos maiores patrimônios artístico e cultural do Município. Mesmo em meio a pandemia, a Prefeitura, a Fundação Rio das Ostras de Cultura, a Azul Produções e a Like Produtora se uniram e não deixaram de realizá-lo, mesmo que sem público e por meio virtual. Quase duas mil pessoas assistiram a live na noite do feriado de Corpus Christi, 3 de junho.

Foram registradas quase duas mil reproduções no canal oficial no Youtube do evento por meio de computadores, celulares, tabletes, entre outros dispositivos eletrônicos. Quase 100 pessoas se inscreveram no canal somando um pico de mais 300 aparelhos ligados à live simultaneamente.

Publicidade

Após a live os números de visualizações subiram para quase 3600 e quase 500 internautas deram um like (curtiram) o vídeo, que continua disponível no canal do Festival.

Além dos shows, o público teve a oportunidade de revisitar edições passadas com trechos de apresentações de grandes personalidades que passaram pelo palco do Festival e artistas da região. Entre eles a cantora Jane Monheit e Bryen Lee.

Publicidade

Erick Gales deu uma entrevista falando de como foi bom participar do Festival. “Infelizmente o Festival não acontecerá na data oficial mais uma vez, mas não vamos desistir, pessoal. Tenho esperança de vê-lo em novembro para celebrar a vida e a música”, contou.

“Não poderia deixar passar em branco neste dia em que estamos recomeçando o Festival de nossa cidade. Esta é a forma que encontramos para matar um pouco a saudade de estar juntos. Estamos prontos para que ele aconteça a qualquer momento, assim que os grandes eventos estiverem liberados. É um festival muito importante tanto culturalmente quanto economicamente. Ficamos conhecidos mundialmente por causa dele”, relatou Aurora Siqueira, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras, em vídeo exibido durante a live.

Publicidade

“Estamos realizando esta live pra não passar em branco o evento e para levar conforto e alegria para todos que tão sofrendo com esta pandemia. Já já estaremos juntos para comemorar a vida”, contou Stênio Mattos, produtor do Festival.

O Rio das Ostras Jazz & Blues Festival em Casa é uma realização da Prefeitura de Rio das Ostras em parceria com a Fundação de Cultura, com produção da Azul Produções, patrocínio da Enel e Sapura Navegação Marítima e apoio de transmissão da Like Produtora.