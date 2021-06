Durante o Feriadão de Corpus Christi foram realizados quase 7.500 testes rápidos de Covid - Divulgação/Celso Avila

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 20:10 | Atualizado 07/06/2021 20:11

Rio das Ostras - Durante o feriadão de Corpus Christi, de 3 a 6 de junho, Rio das Ostras promoveu uma ampla testagem rápida de Covid-19, aberta a toda a população. No total, 7.463 pessoas realizaram os exames. Foram identificados 276 casos positivos, sendo essas pessoas encaminhadas ao Centro de Triagem do Coronavírus, acompanhadas pela equipe de Saúde.

Os atendimentos ocorreram na Praça José Pereira Câmara, no Centro, em tendas instaladas. Também foi possível fazer o teste rápido sem sair do veículo, pelo sistema de drive-thru organizado pela Prefeitura no local.

Os testes de rápido diagnóstico são feitos a partir de uma gota de sangue e o resultado é fornecido em 15 minutos.

“Os testes são muito importantes para conseguirmos fazer o rastreamento do coronavírus no Município, identificar casos e monitorar as pessoas que tiveram contato com infectados. Assim, sabemos onde há presença do vírus, sobretudo em pessoas assintomáticas”, explica Dra. Jane Teixeira, secretária Municipal de Saúde.

TESTES – Os kits de testagem rápida foram doados ao Município pela Receita Federal. No total, foram recebidos 19 mil testes de rápido diagnóstico, que detectam a presença de anticorpos IgG e IgM para Covid-19.