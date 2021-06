Com um show mais romântico para encerrar a programação do final de semana, Guto Gomes prepara um show voltado para um repertório mais romântico - Divulgação

Com um show mais romântico para encerrar a programação do final de semana, Guto Gomes prepara um show voltado para um repertório mais românticoDivulgação

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 00:52 | Atualizado 04/06/2021 00:55

Rio das Ostras - Dando continuidade ao Festival Sou Cultura em Casa 2, que tem levado entretenimento à população neste período de pandemia, a programação deste final de semana tem uma diversidade de estilos que promete agradar o público. Os vídeos serão disponibilizados na página da Fundação Rio das Ostras de Cultura no Facebook ( https://www.facebook.com/frcriodasostras1997 ), de sexta (4) a domingo (6), nos horários de 19h, 19h30 e 20h, com uma programação que vai de literatura a música eletrônica, passando pelo sertanejo e por homenagens a cultura nordestina.

A sexta-feira começa com o vídeo da jovem Letícia Perez, que vai fazer a leitura e comentar dois contos de Machado de Assis: “Cantigas de Esponsais”, em que levanta o questionamento sobre a inspiração, dom e talento do artista; e “O Espelho”, em que leva a refletir sobre o ego, status, a verdade, essência e identidade do ser. O segundo video da noite é com Fabiana Garcia, artista nordestina do interior do Ceará, veio morar em Rio das Ostras, onde desenvolve um trabalho de valorização da cultura nordestina, representada em seus shows, através de canções, poesias, figurinos e cenário. A apresentação, em companhia com o músico Maurício Libardi Junior, é uma releitura de músicas do cancioneiro nordestino, com um repertório dos clássicos de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Sivuca, Flávio José e Fagner, dentre outros. Às 20h, o cantor e compositor Guto Gomes encerra a noite com um show preparado para os amantes de sertanejo universitário, com musicais atuais e clássicos, dos principais artistas do gênero na atualidade.

No sábado (5), a programação começa com a literatura de Letícia Perez que lê e comenta o conto “A Aranha”, avaliando a forma e escolhas da escrita de Origines Lessa, em que uma amizade inusitada é gerada, refletindo sobre os vínculos e laços que criamos. Em seguida, às 19h30, Fabiana Garcia dá continuidade às homenagens à cultura nordestina com o show “O Nordeste em Canção II”. Terminando as apresentações da noite, Guto Gomes apresenta um vídeo de músicas populares com um repertório eclético, que varia do sertanejo universitário a MPB, com sucessos que marcaram época.

Fechando o final de semana, no domingo (6), Letícia Perez abre a noite com o vídeo “Como Fazer Cinema na Quarentena”, onde fala sobre as fases da produção cinematográfica, adaptando para a situação atual em que nos encontramos. Além disso, ela ensina técnicas de produção cinematográficas, do roteiro à finalização, sugerindo adaptações para a realização em meio remoto, devido à quarentena pela pandemia do Coronavirus. Às 19h30, o DJ Jonh Cruz apresenta o vídeo “Música eletrônica para escutar em casa (Progressive / Melodic House)”, com um Set Mix sobre Progressive House, uma musicalidade com proposta mediterrânea, contemplativa e animadora, ótima para ouvir neste período em casa. Com um show mais romântico para encerrar a programação do final de semana, Guto Gomes prepara um show voltado para um repertório mais romântico, trazendo para o público sucessos da dupla Jorge e Mateus, Marília Mendonça e muitos outros artistas do gênero.