O CEASP será o maior centro privado de abastecimento de alimentos do Brasil - Divulgação/Gabriel Gameiro

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 07:00 | Atualizado 08/06/2021 09:11

Rio das Ostras - Está na fase final a obra do maior centro privado de abastecimento de alimentos do Brasil, o CEASP, em São Pedro da Aldeia, Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O empreendimento será referência no segmento e deve atender, ao menos,14 municípios e um milhão de pessoas. A partir da inauguração, prevista para acontecer em agosto, o CEASP estima aquecer a economia e gerar mais dois mil empregos diretos e indiretos. Nesta quinta-feira, dia 10, o local será visitado por André Vila Verde, presidente da AgeRio, junto com parte da equipe técnica do órgão, do Governo do Estado.

A AgeRio é uma agência de fomento vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. O órgão financiou R$4 milhões, em forma de empréstimo, para dar mais celeridade à obra do CEASP, de acordo com Gustavo Scarambone, um dos sócios-empreendedores do Centro de Abastecimento.

“Para nós é uma imensa satisfação observar que o Governo do Estado incentiva iniciativas que impulsionam a geração de emprego e renda, tal como a nossa", declarou Scarambone.

O CEASP está sendo edificado numa área de 90 mil metros quadrados, às margens da Rodovia Amaral Peixoto, em São Pedro da Aldeia, bem próximo ao trevo de Búzios. Nesta primeira etapa, o espaço conta com 156 boxes, 28 lojas, área kids e amplo estacionamento.

No local serão comercializados, no atacado e varejo, produtos hortifrutigranjeiros, bebidas, carnes, pescado, embalagens, lanches, refeições, rações e outros. Mais de 70% dos espaços já foram ocupados. Empresários e investidores em adquirir box ou loja devem entrar em contato pelo telefone 21 96516-3130 ou pelo site www.ceasp.com.br