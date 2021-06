A previsão e de sejam realizados 30 atendimentos por dia, de segunda a sexta - Divulgação/Celso Ávila

A previsão e de sejam realizados 30 atendimentos por dia, de segunda a sextaDivulgação/Celso Ávila

Rio das Ostras - Nesta segunda-feira, dia 7 de junho, a população de Rio das Ostras ganhou um Posto de Apoio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no Centro de Cidadania, no Âncora.

A inauguração contou com a presença da Gerente Executiva (GEX) de Campos dos Goytacazes, Thais de Campos Lacerda; e do Gerente da Agência da Previdência Social de Macaé, Alexandre Patrocínio Moreira, que foram recebidos pelo secretário de Gestão Pública de Rio das Ostras, Mário Baião. Os dois gerentes elogiaram as instalações do novo Posto de Apoio.

Também estiveram presentes à cerimônia de inauguração o vice-prefeito de Rio das Ostras, Luiz Ferraz; a primeira-dama, Adriana Borba, a secretária de Assistência Social, Eliara Fialho; e o coordenador da Defesa Civil da Cidade, Jorge Mazzo.

A previsão é de que sejam realizados no Posto de Apoio, inicialmente, 30 atendimentos de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 17h.

OBRAS - A inauguração do espaço foi realizada depois da conclusão da obra de manutenção pela qual está passando o Centro de Cidadania e que inclui a recuperação do telhado do prédio.

O Centro de Cidadania fica na Rua das Casuarinas, nº 595, no Âncora. Outras informações sobre o funcionamento do local podem ser obtidas pelo telefone (22) 2771-2735.