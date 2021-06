O corpo de Evanildo foi sepultado na tarde de domingo (6), no Cemitério do Âncora - Reprodução Facebook

Por Ana Clara Menezes

Publicado 08/06/2021 15:34 | Atualizado 08/06/2021 16:06

Rio das Ostras - Um homem identificado como Evanildo de Souza Santos, de 43 anos, foi morto após levar duas facadas, uma no pescoço e outra no peito, na madrugada do último domingo (6), às margens do Canal de Medeiros, no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras.

Segundo informações, o crime aconteceu por volta das 2h40 da manhã. As polícias militar e civil estiveram no local e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé.

O corpo de Evanildo foi sepultado na tarde de domingo (6), no Cemitério do Âncora. O caso foi registrado na 128ª DP onde está sendo investigado.