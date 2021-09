Agentes do Batalhão da Polícia Rodoviária (BPRV), em conjunto com a equipe de Cães da Guarda Municipal de Casimiro de Abreu realizaram a apreensão de drogas e dinheiro. - Foto: Divulgação.

Publicado 31/08/2021 19:26 | Atualizado 31/08/2021 20:04

CASIMIRO DE ABREU - Agentes do Batalhão da Polícia Rodoviária (BPRV), em conjunto com a equipe de Cães da Guarda Municipal de Casimiro de Abreu, realizaram a prisão em flagrante de três pessoas por tráfico de drogas, nesta terça-feira (31), na RJ-162, no distrito de Rio Dourado. A ação foi deflagrada durante abordagem a um veículo modelo Onix de cor branca onde estavam os três ocupantes, de 18, 21 e 24 anos.

No interior do carro, os agentes a encontraram duas barras de pasta base para cocaína e R$150 em espécie. Segundo a polícia, as drogas estavam vindo do Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio de Janeiro, e seria entregue em Rio das Ostras. A operação contou com o auxílio de com o auxílio de cães farejadores.



Os envolvidos foram levados para a 121ª Delegacia Policial (121ª DP), onde foram autuados e ficaram presos, aguardando transferência para o sistema carcerário. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.