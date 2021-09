O guitarrista Rodolpho Mendes é uma das atrações desta sexta-feira (3). - Foto: Divulgação.

O guitarrista Rodolpho Mendes é uma das atrações desta sexta-feira (3).Foto: Divulgação.

Publicado 31/08/2021 19:55 | Atualizado 31/08/2021 20:14

RIO DAS OSTRAS - A Confraria do Jamelão é um ponto de cultura importante em Rio das Ostras. Neste espaço, músicos da região têm a liberdade de fazerem o show com toda liberdade possível com música autoral, instrumental e com o resgate de gêneros e estilos. A casa acabou de adquirir a chancela do selo do Jazz e do Blues, expedido pela Prefeitura, e já tem programação nos próximos dias.



Na sexta, dia 3, quem se apresenta são os guitarristas Rodolpho Mendes e Humberto Oliveira com o DueBlues que traz experimentos sonoros do mais puro Blues. No sábado, 4, é a vez de Gabriel Lobo tocar na Confraria do Jamelão. Ele convida Bruno Py para explorarem juntos as possibilidades sonoras de instrumentos eletrônicos num contexto jazzístico.



SELO DO JAZZ E DO BLUES



Local: Confraria do Jamelão

Dia 3 de setembro: Rodolpho Mendes e Humberto Oliveira

Dia 4 de setembro: Gabriel Lobo com a participação de Bruno Py

Horário: 20h

Endereço: Rua Vitória, quadra 17, lote 2, Recreio.