No programa do último domingo (29), Sofia disputou a vaga com Isabelly Sampaio, a outra escolhida pelo técnico Carlinhos Brown. - Foto: Divulgação/TV Globo.

No programa do último domingo (29), Sofia disputou a vaga com Isabelly Sampaio, a outra escolhida pelo técnico Carlinhos Brown. Foto: Divulgação/TV Globo.

Publicado 30/08/2021 19:34 | Atualizado 30/08/2021 19:35

RIO DAS OSTRAS - Com muita atitude no palco e mostrando sua cara, a pequena Sofia Farah, de 9 anos, representando Rio das Ostras, passou a fase do Tira-Teima cantando o sucesso “Brasil, de Cazuza, ao ser uma das duas escolhidas pelo técnico Carlinhos Brown e continua representando o Município de Rio das Ostras no reality “The Voice Kids”, da TV Globo.



No programa do último domingo (29), Sofia disputou a vaga com Isabelly Sampaio, a outra escolhida pelo técnico; João Vitor Kindel e Lorena França. Ao final da apresentação, os três técnicos elogiaram a apresentação de Sofia. Gaby Amarantos, por exemplo, ressaltou a personalidade e o jeito peculiar de cantar de Sofia, comparando-a a um tsunami ou a pororoca.



Antes de decidir, Carlinhos Brown falou de sua posição difícil de selecionar o “inselecionável”. O técnico elogiou a apresentação de Sofia e disse que estava muito feliz com a participação da pequena cantora. “O Brasil precisa dessa mensagem que você passou no palco Sofia. Estou muito feliz com o que você mostrou para todos nós”, declarou.



Ao saber que continuaria no programa representando o time Brown, Sofia fez questão de agradecer a confiança e elogiou os demais concorrentes. “Lutei muito para chegar até aqui e gostaria de agradecer a minha professora de canto e a amiga Sandra que são duas pessoas incríveis que estão me ajudando muito. Quero também desejar sorte e sucesso para os meus amigos que se apresentaram aqui porque eles também são incríveis”, falou.



PARTICIPAÇÃO – Em sua primeira apresentação, na audição às cegas, Sofia Farah, abriu o programa cantando a música “Mercedes Benz”, um clássico de Janis Joplin. A pequena cantora conseguiu a aprovação dos três técnicos – Carlinhos Brown, Gaby Amarantos e Michel Teló –, que apertaram o botão na tentativa de escolher a menina para seus times.

Todos enalteceram o talento da jovem e destacaram a sua performance e desenvoltura no palco. Na Fase das Batalhas, Sofia cantou o sucesso “Let it Be”, dos Beatles, com Alice Braga e Kaori Yokota e foi a escolhida. O The Voice Kids está na fase Tira-Teima. As próximas etapas serão: Quartas de final, Semifinal e Final.