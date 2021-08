Fornecimento de água está interrompido desde a madrugada desta sexta-feira (27). - Foto: Reprodução.

Publicado 27/08/2021 14:17 | Atualizado 27/08/2021 14:18

RIO DAS OSTRAS - A Cedae emitiu um comunicado, no início da tarde desta sexta-feira (27), informando que devido à interrupção no fornecimento de energia elétrica pela concessionária Enel para o sistema de abastecimento de Rio Dourado, o fornecimento de água para o município de Rio das Ostras e para o distrito de Barra de São João, em Casimiro de Abreu, está interrompido desde a madrugada desta sexta-feira (27).



Segundo a estatal, técnicos da empresa estão em contato com a Enel, e assim que a energia for restabelecida o sistema entrará em operação, com previsão de normalização do abastecimento em até 72 horas. Moradores de imóveis que dispõem de sistema de reserva (caixas d’água e/ou cisterna) não devem sofrer desabastecimento.



Mesmo assim, a companhia pede que os clientes usem água de forma equilibrada e adiem tarefas não essenciais que exijam grande consumo de água. Vale informar que clientes podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo 0800-282-1195.